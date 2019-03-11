Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда в шоке: Сергея Зверева вызвали в полицию 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Известному шоумену, стилисту и телеведущему Сергею Звереву пришла повестка в полицию. «Приглашение» может быть связано с его акцией у стен Кремля против возведения завода на побережье озера Байкал.
«Что вы думаете по этому поводу?», — написал парикмахер в своём Instagram, приложил к записи фото документа.
Визит к стражам порядка назначен на 11 часов утра 24 апреля 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить использование пластиковой посуды на Байкале. Это будет одной из мер по решению проблемы с накоплением мусора на берегах озера.
News.ru: последние новости
Друзья Началовой ничего не знают об ухудшении её здоровья Заворотнюк и не только: кто из звёзд скрывал детей Пиарщица Виктора Дробыша пыталась покончить с собой
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Совет по правам человека
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Оружие Армия
Лановой оказался в больнице
Шоу-бизнес
Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
«Бросил детей ради молодухи»
Шоу-бизнес Статьи
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
США показали первый полет «Валькирии»
Армия Оружие
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение