Звезда в шоке: Сергея Зверева вызвали в полицию 

Известному шоумену, стилисту и телеведущему Сергею Звереву пришла повестка в полицию. «Приглашение» может быть связано с его акцией у стен Кремля против возведения завода на побережье озера Байкал.
«Что вы думаете по этому поводу?», — написал парикмахер в своём Instagram, приложил к записи фото документа.
Визит к стражам порядка назначен на 11 часов утра 24 апреля 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить использование пластиковой посуды на Байкале. Это будет одной из мер по решению проблемы с накоплением мусора на берегах озера.