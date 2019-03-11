Экс-сотрудница продюсерского центра Виктора Дробыша Анастасия Ухарова пыталась свести счёты с жизнью в квартире на окраине Москвы. Сейчас девушка находится в тяжёлом состоянии в больнице.
Как рассказал её приятель, пиарщицу, которая отвечала за имидж в том числе актрисы Настасьи Самбурской и самого Виктора Дробыша, уволили ещё осенью прошлого года.
«Жить на что-то надо было, поэтому Ухарова придумала проект, в котором подбила поучаствовать сразу нескольких звёзд. Взяла у них денег, там было больше пяти миллионов. И на этом её деятельность закончилась — ни дальнейших подвижек в деле, ни денег обратно. Она не брала трубку, перестала выходить на связь», — рассказал источник «СтарХит».
В итоге в бессознательном сознании мошенницу нашли в съёмной квартире. Позже выяснилось, что в 2011 году она была привлечена к суду после того, как по знакомой схеме «одолжила» у бизнесмена Сергея Кудряшова 11 млн рублей.
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