Известного пародиста Александра Пескова выписали из больницы, он чувствует себя замечательно, сообщил РИА Новости в понедельник директор его коллектива Александр Волокин.
Ранее Волокин рассказал РИА Новости, что Песков перенес тяжелую, но успешную операцию на поджелудочной железе и идет на поправку. Концерт, запланированный на 8 марта, был перенесен на 12 апреля из-за госпитализации артиста.
"Все нормально, чувствует он себя замечательно. Мы уже выписались сегодня. Концерт пройдет 12 апреля, как официально заявлено", — сказал собеседник агентства.
Александр Песков выступает в образах таких исполнителей, как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев и других. Он возродил на российской сцене эстрадный жанр синхробуффонады.