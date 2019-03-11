Пародиста Александра Пескова выписали из больницы

Ранее Волокин рассказал РИА Новости, что Песков перенес тяжелую, но успешную операцию на поджелудочной железе и идет на поправку. Концерт, запланированный на 8 марта, был перенесен на 12 апреля из-за госпитализации артиста.

"Все нормально, чувствует он себя замечательно. Мы уже выписались сегодня. Концерт пройдет 12 апреля, как официально заявлено", — сказал собеседник агентства.