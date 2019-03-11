Во МХАТе сообщили о болезни Татьяны Дорониной

Как сказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь театра Александр Замыслов, артистка плохо себя чувствует, из-за этого откладывается создание худсовета.

«Татьяна Васильевна действительно себя сейчас плохо чувствует, и связано это не с какими-то событиями в театре. Нужно, чтобы она выздоровела, чтобы состоялась рабочая встреча Татьяны Дорониной и Эдуарда Боякова и были обсуждены вопросы, связанные с художественным советом».

Какие именно проблемы со здоровьем у Дорониной, не уточняется. Её помощница Наталья Цветкова заявила корреспонденту «Говорит Москва», что получить комментарий у президента театра невозможно.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет. В декабре на эту должность назначили Эдуарда Боякова. Доронина стала президентом театра. Ожидается, что она возглавит худсовет, который сформируют во МХАТе.