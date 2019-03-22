Стало известно, за чей счет состоялись похороны Началовой

Многие россияне задаются вопросом, почему похороны певицы оплатил столичный бюджет. Мол, она не народная, не заслуженная артистка, не герой России, так за что ж такие почести?! Да еще и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы ей выделили бесплатно. Корреспондент "Дни.ру" озадачился этим вопросом.

В православной традиции хоронить покойников требуется на третий день. Но тело Юлии Началовой лежало в морге почти неделю. Оказалось, что все это время семья покойной решала, где взять деньги на оплату траурного зала и на покупку места на кладбище — а это около 1,5 миллионов рублей!

Дело в том, что Юля была единственной кормилицей в семье и сама содержала и малолетнюю дочь, и родителей-пенсионеров. Она была не самой богатой артисткой, роскошью себя не окружала, жила довольно скромно.

Первым клич бросил Николай Басков — через соцсети он обратился к более состоятельным коллегам-артистам с просьбой поддержать семью Началовой не только морально, но и рублем.

"Я обратился именно к артистам, а не к народу", — заметил Басков в интервью "Дни.Ру".

Позже в ситуацию вмешалась заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина . Она сделал депутатский запрос на имя Руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. В распоряжении "Дни.Ру" оказался этот любопытный документ.

"Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, — говорится в обращении. — Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных Правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".

"С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды", — написала Оксана Пушкина. И тем самым объяснила всем причину, по которой похороны были оплачены из бюджета.

Юля Началова заслужила это — она была по-настоящему народной и любимой.