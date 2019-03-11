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Представитель Началовой озвучил диагноз певицы 

ТК «Звезда» + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
По словам представителя пресс-службы, с артисткой «все благополучно», она проходит общее обследование в одной из клиник Москвы.
В пресс-службе российской певицы Юлии Началовой озвучил ее диагноз. На официальной странице артистки в Instagram сообщается, что она «стерла ногу» после продолжительных съемок в крупном шоу-проекте. По словам представителя пресс-службы, с артисткой «все благополучно», она проходит общее обследование в одной из клиник Москвы.
При этом ранее в диалоге со «Звездой» с номера Юлии Началовой прислали сообщение о том, что она находится за пределами России.
«Несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — написала пиар менеджер артистки Анна Исаева (пунктуация сохранена).
В конце сообщения представитель пресс-службы поблагодарила всех за сочувствие и сопереживание и попросила не поднимать панику на пустом месте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская певица Юлия Началова госпитализирована.
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Шоу-бизнес , Москва
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