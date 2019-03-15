Помощница Началовой рассказала о состоянии находящейся в коме певицы

Состояние певицы Юлии Началовой улучшилось, хоть и незначительно, рассказала представительница артистки Анна Исаева в инстаграме. Она снабдила запись фотографией артистки с детьми.

«Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам. Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается», — говорится в сообщении.

Она также пожелала 38-летней Началовой полного восстановления, передает ТАСС

«Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая», — написала Исаева.

«Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме произошел на фоне того, что у нее ранее было заражение ноги после того, как она ее натерла», — поясняла Исаева, добавляя, что у Началовой много осложняющих ход болезни диагнозов. Согласно СМИ, в начале нынешней недели певица была экстренно доставлена в одну из московских больниц. Тогда сообщалось, что у Началовой подскочил сахар в крови и обострилась подагра. Однако в четверг, 14 марта, в прессе сообщили, что

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на друга Началовой, серьезные неприятности со здоровьем у Юлии начались с того, что на телепроекте «Один в один» певица натерла ногу.

«Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет», — пояснил собеседник.

«Когда ее доставили в больницу, врачи поначалу заподозрили у нее заражение крови (так они объясняли запущенность раны) и рожу. Потом заражение крови опровергли. Да и рожи у нее не было. Просто из-за подагры, которой Юля страдает не первый год, у нее периодически на теле появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Ну, а потом в клинике началось резкое ухудшение.

Резкий скачок сахара, как следствие — медикаментозная кома», — добавил источник.

Певец Александр Панайотов , узнав о случившемся, пожелал Началовой скорейшего выздоровления.

«Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая Юлия Началова, скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, сцена и великие дела!», — написал артист в инстаграме.

«Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — сказала коллега Началовой.

Лель также опосредованно передала Началовой, что она должна продолжить дарить поклонникам свой талант.

«Думала, что это что-то не по-настоящему. Хотя я, конечно же, знаю, что у Юлечки были уже последние годы большие проблемы со здоровьем. Сейчас мы снимались вместе в большом проекте, где мы перевоплощались в других персонажей, и уже были наставниками. Встречались каждый день на съемочной площадке. И Юлька, конечно, удивительно лучезарный человек. Я знаю, что с ее диагнозом человек обычно испытывает очень большую боль. Болит все…», — рассказала в свою очередь телеведущая Эвелина Бледанс.

Она добавила, что несмотря на ту боль, которую Началова испытывала, она никогда бы ни на кого не подняла голос.

Лечение Началовой взял на личный контроль глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун , передает ФАН со ссылкой на собственный источник в московской мэрии . По словам источника, Хрипун периодически созванивается с главным врачом клиники, где находится певица.