Житель Анапы подал в суд на Бузову и Баскова за участие в рекламе «Кэшбери»

Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с исполнителей Николая Баскова и Ольги Бузовой около 1 млн рублей за участие в рекламе компании "Кэшбери", в деятельности которой Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Ружникова Тимур Маршани.

"Направили сегодня по почте в Кунцевский суд Москвы иски к Бузовой и Баскову. Заявили 880 тыс. рублей, которые Дмитрий внес туда [вложил в компанию "Кэшбери"], и плюс моральный ущерб около 100-200 тыс. рублей. Когда они [Басков, Бузова] рекламировали этот "Кэшбери", они говорили, что сами инвестируют деньги в этот "Кэшбери" и получают хорошую прибыль. Таким образом, они ассоциировали себя с этим "Кэшбери", являясь соучастниками, поэтому они должны нести солидарную ответственность за вовлечение обманутых граждан в этот фонд, эту пирамиду", — сказал ТАСС Маршани.

По его словам, иск против Артура Варданяна, заявлявшего, что он владеет компанией, подавать не планируется. "Артур Варданян — это поддельный персонаж, актер, бесполезно готовить иск", — добавил он.

Сам Ружников заявил ТАСС, что инвестировал в "Кэшбери" 880 тыс. рублей именно после того, как увидел в интернете видеоролики с участием Бузовой и Баскова.