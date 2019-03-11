Пародист Александр Песков, перенесший операцию на поджелудочной железе, выписывается из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Александр Волокин.
"Все замечательно, мы выписываемся, уже получаем документы — и домой", — сказал он.
Волокин также отметил, что концерт пародиста, который был намечен в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, перенесен на 12 апреля.
"Концерт будет 12 апреля, официально все перенесено, все указано на сайте артиста и на сайте концертного зала", — подчеркнул он.