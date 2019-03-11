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Пародиста Александра Пескова выпишут из больницы 11 марта 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пародист Александр Песков, перенесший операцию на поджелудочной железе, выписывается из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Александр Волокин.
"Все замечательно, мы выписываемся, уже получаем документы — и домой", — сказал он.
Волокин также отметил, что концерт пародиста, который был намечен в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, перенесен на 12 апреля.
"Концерт будет 12 апреля, официально все перенесено, все указано на сайте артиста и на сайте концертного зала", — подчеркнул он.
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Шоу-бизнес , Александр Песков , НПЦ газотурбостроения "Салют"
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