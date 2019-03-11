Макаревич оценил «шансы россиян на выживание»

В своём рассуждении артист затронул тему о способности к выживанию разных видов живых организмов на земле. Так, по его наблюдениям, наиболее жизнеспособными оказываются виды, стоящие в самом начале эволюционной цепочки: например вирусы, которые «выживают чуть ли не в космосе и ничем их не взять». Далее по степени выживаемости Макаревич поставил бактерии, затем одноклеточных. Следом идут рыбы, земноводные и, наконец, млекопитающие.

«Лягушку можно заморозить и оттаять, хомяка — нет», — отметил музыкант (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).

Похожую систему артист применил и к эволюции общественного строя. По его словам, чем примитивнее устройство общества, тем оно оказывается более жизнеспособным. В пример певец привёл просвещённый Рим, который не устоял перед натиском варваров, также как современная Европа постепенно склоняется перед «ордами мигрантов».