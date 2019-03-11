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Макаревич оценил «шансы россиян на выживание» 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial
Российский музыкант Андрей Макаревич оценил шансы россиян на выживание как высокие. Об этом певец заявил в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
В своём рассуждении артист затронул тему о способности к выживанию разных видов живых организмов на земле. Так, по его наблюдениям, наиболее жизнеспособными оказываются виды, стоящие в самом начале эволюционной цепочки: например вирусы, которые «выживают чуть ли не в космосе и ничем их не взять». Далее по степени выживаемости Макаревич поставил бактерии, затем одноклеточных. Следом идут рыбы, земноводные и, наконец, млекопитающие.
«Лягушку можно заморозить и оттаять, хомяка — нет», — отметил музыкант (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).
Похожую систему артист применил и к эволюции общественного строя. По его словам, чем примитивнее устройство общества, тем оно оказывается более жизнеспособным. В пример певец привёл просвещённый Рим, который не устоял перед натиском варваров, также как современная Европа постепенно склоняется перед «ордами мигрантов».
«Про Россию умолчу, но шансы на выживание у нас серьезные)», — заявил Макаревич, отметив, что устал от негативной реакции на свои высказывания.
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Эхо Москвы
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