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Дрейк отрекся от песни с голосом Майкла Джексона после фильма о растлении детей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк убрал из своего сет-листа трек Donʼt Matter to Me, в котором использовались архивные записи голоса поп-певца Майкла Джексона. Об этом сообщает портал TMZ.
На исчезновение песни обратили внимание поклонники рэпера, присутствовавшие 10 марта на его концерте в Манчестере. Отмечается, что решение артиста отказаться от этой композиции, скорее всего, связано с выходом скандального документального фильма Дэна Рида «Покидая Нетландию». Лента раскрывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию, когда находились на ранчо Джексона.
Сам Дрейк пока никак не прокомментировал случившееся. При этом рэпер исполнял Donʼt Matter to Me в ходе выступлений в США на протяжении всего 2018 года.
6 марта стало известно, что три крупнейшие канадские радиостанции убрали из эфира песни Майкла Джексона. Речь идет о CKOI, Rythme и The Beat.
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Шоу-бизнес , Майкл Джексон , Дэн Рид
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