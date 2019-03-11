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Шац вернется на федеральное телевидение 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Михаил Шац вернется на телевидение в качестве ведущего нового юмористического шоу на канале СТС, сообщает StarHit.
Программа будет называться «Дело было вечером», съемки первых выпусков стартуют в ближайшее время.
«Возвращаться сложно. Но, если честно, не делать этого еще сложнее. Иду с открытой душой и большими надеждами. Знаете, понимание, что я соскучился, на самом деле пришло уже давно. Слишком много времени посвятил телевидению, и оно прочно вошло в мою жизнь», — признался ведущий.
В новом шоу две команды артистов под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг, — будут сражаться за денежный приз, преодолевая препятствия в виде забавных заданий. За музыкальное сопровождение нового проекта отвечает групп «Jukebox Trio».
Шац говорит, что согласился вести шоу, так как оно напоминает «Хорошие шутки», которое он с 2004 по 2012 год вел вместе с женой Татьяной Лазаревой.
В 2012 году Шаца и Лазареву отстранили от работы на СТС. По словам супругов, это связано с их оппозиционной активностью и вступлением в Координационный совет российской оппозиции.
В интервью YouTube-каналу «А поговорить» Лазарева призналась, что их выдавили с телевидения, а Шаца почти обманом заставили подписать бумаги о добровольном увольнении с канала.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац , StarHit
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