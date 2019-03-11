Прохор Шаляпин разоблачил поклеп на фотосессию с Виталиной

Прохор Шаляпин в этом году планирует купить для себя и своей невесты Виталины Цымбалюк-Романовской дом в Подмосковье . А пока что пара ходит друг к другу в гости.

Прохор всегда отличался эпатажностью и умением смешно пошутить. Кажется, что у артиста никогда не было никаких комплексов. Семь лет назад во время отдыха он выложил ролик в интернет, на котором запечатлен в трусах и футболке. На видео артист гуляет по своему номеру и в какой-то момент заходит в санузел.

— Мне нравится, когда в ванной белым-бело, чисто и хорошо, — говорит Прохор. — Хочется сказать, что не надо гадить в душу людям. Гадить надо в туалете!

После этого артист садится на унитаз и уже рассказывает о том, каким должен быть туалет:

— Туалет должен быть светлым и чистым. Я призываю всех не тратить свое время попусту, а садиться на унитаз и весь свой негатив оставлять здесь. А в душу своим друзьям, коллегам — не надо. После того как вы сходите в туалет, вы должны принять ванну и освежить себя.

Дизайн нового дома, который хочет приобрести пара, еще не придуман, но вот чего точно не будет в любовном гнездышке певца и пианистки, так это золотого унитаза.

— Золотой унитаз я, кстати, не видел дома ни у кого, — говорит нам в интервью Прохор. — Хотя в достаточно богатых домах иногда бываю.

В последнее время 35-летний артист, похоже, любит больше принимать ванну не в одиночестве, а вместе со своей возлюбленной — 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Недавно пара выложила фото, на котором они изображены обнаженными прямо в ванне.

Правда, недоброжелатели, которые не верят в искренность отношений Прохора и Виталины, решили, что это фотошоп. Мол, на самом деле они снялись в одежде, которую потом убрали с помощью компьютера.

— Мы что, совсем уже — принимать ванну в одежде?! — возмутился Прохор. — Это все говорят завистники.

Судя по всему, снимок был сделан именно дома у Виталины, потому что, как поведал нам артист, санузел у него дома далеко не идеален.

— Вот у Виталины дома все очень красиво и со вкусом, ее мама придумывала дизайн, — делится певец. — А что касается моей квартиры, то у меня сейчас ремонта никакого нет, все уже устарело. И честно говоря, я всю эту бытовуху очень не люблю.

С нашими корреспондентами любимец женщин также поделился и другими мечтами, касающимися приобретения недвижимости.

— Мы, как и все нормальные люди, хотим с Виталиной, чтобы у нас дома были по всему миру, — продолжает Прохор. — Чтобы было так: все надоело, приелись рожи в окружении — сели в самолет, улетели в Лос-Анджелес. Потом сели в самолет — улетели на Каймановы острова. В Ки-Уэсте мне приглянулись дома, там полтора миллиона долларов стоит обычный деревянный домик. Это самая южная точка Америки, от Майами туда ехать 300 километров. Я думаю, Виталине там бы тоже понравилось. Хотелось бы и в Европе иметь какую-то свою недвижимость. И так вот ездить по своим квартирам. Я представляю, как говорю: «Виталиночка, а ты не помнишь, в какой из квартир я оставил свою кофту — в Лос-Анджелесе или в Риме?» А она отвечает: «Ой, нет-нет, по-моему, на Багамах!» И я вспоминаю: «А, точно, у нас же и на Багамах еще есть дом!» Вот так я мечтаю жить.

— То есть о таких низменных вещах, как сантехника, вы думать не хотите?