Актер, исполнитель одной из главных ролей дилогии «Брат» Виктор Сухоруков выступил против съемок картины «Брат-3». Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Ранее шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что сценарий «Брата-3» уже готов, а некоторые сцены фильма отсняты. Барецкий выступает в качестве режиссера картины. По его словам, в проекте примут участие актер Никита Джигурда и националист, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, недавно освобождённый из-под ареста. Барецкий отмечал, что также ведет переговоры о съемках с Сухоруковым.
«Никаких разговоров не было. И быть не могло», — опроверг эту информацию сам актер.
Он заявил, что «знать не желает» этих «продолжателей».
«Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает», — посоветовал Барецкому Сухоруков.
Актер подчеркнул, что кино — это искусство, а режиссер дилогии Алексей Балабанов был художником.
Барецкий рассказывал телеканалу «Звезда», что Джигурда исполнит в «Брате-3» роль киллера, убивающего известных людей, а главный герой (кто его сыграет, не уточняется) будет противостоять злодею. Шоумен отмечал, что деньги на съемки фильма выделили представители ритуального бизнеса.
По данным канала, поклонники дилогии «Брат» разместили на Change.org сразу несколько петиций с требованием запретить съемки «Брата 3»: они обратились к министру культуры Владимиру Мединскому, Фонду Кино, отцу актера Сергея Бодрова и кино-обозревателю BadComedian.