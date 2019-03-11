Сухоруков «отправил» Барецкого в тюрьму вместо съемок «Брата-3»

Актер, исполнитель одной из главных ролей дилогии «Брат» Виктор Сухоруков выступил против съемок картины «Брат-3». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Ранее шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что сценарий «Брата-3» уже готов, а некоторые сцены фильма отсняты. Барецкий выступает в качестве режиссера картины. По его словам, в проекте примут участие актер Никита Джигурда и националист, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, недавно освобождённый из-под ареста. Барецкий отмечал, что также ведет переговоры о съемках с Сухоруковым.

«Никаких разговоров не было. И быть не могло», — опроверг эту информацию сам актер.

Он заявил, что «знать не желает» этих «продолжателей».

«Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает», — посоветовал Барецкому Сухоруков.

Актер подчеркнул, что кино — это искусство, а режиссер дилогии Алексей Балабанов был художником.

Барецкий рассказывал телеканалу «Звезда» , что Джигурда исполнит в «Брате-3» роль киллера, убивающего известных людей, а главный герой (кто его сыграет, не уточняется) будет противостоять злодею. Шоумен отмечал, что деньги на съемки фильма выделили представители ритуального бизнеса.