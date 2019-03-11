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Собчак назвала главное испытание после расставания с Виторганом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram порассуждала об умении прощать и просить прощения. По ее мнению, на это способны только сильные и уверенные в себе люди.
«Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По мнению Собчак, главное испытание — это когда после искренних извинений «в тебя продолжают смачно плевать». Она заявила, что лучший выход из такой ситуации — «молча обтереться» и посочувствовать человеку, который прощать не умеет.
«Главное-ты сделал Свою часть «работы» -остальное не на твоей совести», — заключила она.
Несколько дней назад Собчак подтвердила информацию о расставании с актером Максимом Виторганом. По ее словам, они «довольно давно» живут отдельно. Журналистка заверила, что они были верны друг другу, пока жили вместе. Она подчеркнула, что они не делят имущество и вместе продолжают растить ребенка.
Собчак вышла замуж за Виторгана в феврале 2013-го. В ноябре 2016-го у пары родился сын Платон.
В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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