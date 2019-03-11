Собчак назвала главное испытание после расставания с Виторганом

Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram порассуждала об умении прощать и просить прощения. По ее мнению, на это способны только сильные и уверенные в себе люди.

«Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Собчак, главное испытание — это когда после искренних извинений «в тебя продолжают смачно плевать». Она заявила, что лучший выход из такой ситуации — «молча обтереться» и посочувствовать человеку, который прощать не умеет.

«Главное-ты сделал Свою часть «работы» -остальное не на твоей совести», — заключила она.

Несколько дней назад Собчак подтвердила информацию о расставании с актером Максимом Виторганом . По ее словам, они «довольно давно» живут отдельно. Журналистка заверила, что они были верны друг другу, пока жили вместе. Она подчеркнула, что они не делят имущество и вместе продолжают растить ребенка.

Собчак вышла замуж за Виторгана в феврале 2013-го. В ноябре 2016-го у пары родился сын Платон.