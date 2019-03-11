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Началову госпитализировали в Москве 

Рамблер + ещё 10 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Певицу Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
По данным канала, причиной госпитализации Началовой стал резко выросший уровень сахара в крови.
Также «112» утверждает, что у певицы обострился подагрический артрит.
При этом несколько часов назад в Instagram Началовой появилось фото из Рима с соответствующим геотегом.
В январе Началова рассказала, что впервые столкнулась с подагрой около восьми лет назад, но откладывала лечение. В итоге, по словам певицы, она «дотянула» до такой стадии, когда «стало невозможно терпеть». Певица отмечала, что страдает от мигрирующей подагры, которая может проявляться в коленях, плечах, бедрах, мелких суставах и руках. Началова рассказала, что лечилась в разных странах и в итоге смогла стабилизировать свое состояние.
Также певица опубликовала в Instagram ролик, на котором видны пострадавшие от болезни руки.
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Шоу-бизнес , Другое , Юлия Началова , Москва
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