Началову госпитализировали в Москве

Певицу Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц Москвы . Как сообщает Telegram-канал «112», она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

По данным канала, причиной госпитализации Началовой стал резко выросший уровень сахара в крови.

Также «112» утверждает, что у певицы обострился подагрический артрит.

При этом несколько часов назад в Instagram Началовой появилось фото из Рима с соответствующим геотегом.

В январе Началова рассказала, что впервые столкнулась с подагрой около восьми лет назад, но откладывала лечение. В итоге, по словам певицы, она «дотянула» до такой стадии, когда «стало невозможно терпеть». Певица отмечала, что страдает от мигрирующей подагры, которая может проявляться в коленях, плечах, бедрах, мелких суставах и руках. Началова рассказала, что лечилась в разных странах и в итоге смогла стабилизировать свое состояние.