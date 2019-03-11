Исхудавшая Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева

Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают — страшно сказать! — 70 летие. Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой . Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.

Исполненный еще в 1983 году Валерием Яковлевичем "Полет на дельтаплане" стал его визитной карточкой, которую всегда ждут и любят. Поэтому юбилейный концерт он открыл именно этой композицией. А потом объяснил зрителям: "Я приглашаю вас в путешествие по песням, жанрам, годам, десятилетиям и даже столетиям. Потому что не все, кто пел в XX веке, дожили до XXI-го". Сам артист не только, к счастью, дожил, но и остается в отличной вокальной и физической форме. И, глядя на него, трудно поверить, что на сцене он уже без малого полвека.

Столько песен было спето за эти годы, и в юбилейной программе Леонтьев собрал знаковые, веховые, этапные — от "Маргариты" до арии Джордано из одноименной рок-оперы, которую в 1988 году специально для него написала композитор Лора Квинт. Она села за рояль и в этом концерте.

Валерий Леонтьев обещал зрителям много сюрпризов — и их было в избытке. Чего стоит эффектное появление из картины Лаймы Вайкуле , с которой юбиляр исполнил нестареющий "Вернисаж", или внезапное превращение Валерия Леонтьева в Филиппа Киркорова. Поп-король перепел хит "Там, в сентябре", а потом признался: "Мог ли я, простой ученик 413 московской школы, помыслить, что когда-то буду петь эту любимую в моей семье песню вместе с вами на такой сцене! Для меня это большая честь, поскольку считаю себя вашим учеником". В качестве алаверды Леонтьев перепел уже перепетую Киркоровым песню Ирины Билык "Снег", вложив в нее какие-то новые оттенки и добавив лиризма.

"Ну, если Филипп считает себя учеником, то я — вашим поклонником", — тут же с огромным букетом пошел поздравлять Николай Басков. "Неужели специально для меня купил?" — пошутил юбиляр.

Вообще, цветов было так много, что, казалось, в Москве скупили все корзины, охапки и букеты. Леонтьев, конечно, своей феноменальный работоспособность их достоин.

И только близкие знают, чего стоят ему все эти танцы, прыжки, поддержки, драйв — уже и здоровье не то, и старая травма ноги все чаще дает знать, и вообще он в декабре в сердцах сказал, что, мол, устал и "пора заканчивать со всей этой музыкой". Но, как пела Пугачева, "шут я неплохой, коль слез моих не видно никому".

С Аллой Борисовной, кстати, он дружит много лет. В 1986 оба пели возле взорвавшегося атомного реактора в Чернобыле. В 1994-м именно на подмосковной даче у Леонтьева Примадонна снимала свои "Рождественские встречи". Жаль, что записать дуэт им так и не удалось…

Пугачеву зал встречал стоя. Народ дивился и ее худобе, и короткому, открывшему ноги, платью, и стильному молодежному образу. Она произвела фурор в зале. Леонтьев — на сцене.

В Кремле до этого сольный концерт он давал в 2015-м. Но новая программа получилась более душевной — в ней нашлось место и премьере написанной Любашей композиции "Как Дали", и новым аранжировкам старых композиций. Постановку и хореографию некоторых песен он решил не менять. Но, слава богу, почти не использовал прежних, набивших у зрителей оскомину подводок и шуток, которые не менял годами.

Сам Валерий Яковлевич — известный перфекционист! — после концерта признался, что у него не было возможности полноценно отрепетировать программу, поскольку собрать всех звездных друзей на сцене сложно. Поэтому к этому шоу он относится как к черновику, наброску, но надеется, что зрители больших огрехов не заметили. Лукавит, конечно, в силу природной критичности к себе и скромности.

Зрители же, кажется, готовы рукоплескать Валерию Леонтьеву даже если он будет молчать — на заминки с фонограммой, декорациями им плевать. В конце концов, выверенную версию концерта можно будет скоро увидеть в записи на Первом канале. Тут же важно ощущение сопричастности к большому Артисту, который и есть, кажется, лучшее олицетворение российской эстрады.