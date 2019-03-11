Стало известно о будущем избившего жену Башарова в шоу экстрасенсов

Весной 2019 года поклонники шоу "Битва экстрасенсов" ждут объявления кастинга в 20-й сезон, несмотря на то, что работа над проектом временно заморожена.

После сообщений о том, что Марат Башаров избил свою жену и разводится с ней, его будущее на проекте могло быть под вопросом. Однако, как передает kp.ru со ссылкой на инсайдеров, Башаров будет вести "Битву экстрасенсов", пока сам того хочет.

"Конечно, если будет принято решение сверху, то его могут и заменить. Но сейчас в это никто не верит. Впереди еще много времени — все может измениться: и отношения Марата Башарова с женой, и отношения Марата Башарова с алкоголем… Интерес к его персоне есть. Претензий, как к ведущему, нет", — подчеркнул оставшийся анонимным продюсер.

До скандала Марат Башаров вел "Битву экстрасенсов" вместе с актрисой Верой Сотниковой