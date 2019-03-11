Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о будущем избившего жену Башарова в шоу экстрасенсов 

Газета.Ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Весной 2019 года поклонники шоу "Битва экстрасенсов" ждут объявления кастинга в 20-й сезон, несмотря на то, что работа над проектом временно заморожена.
После сообщений о том, что Марат Башаров избил свою жену и разводится с ней, его будущее на проекте могло быть под вопросом. Однако, как передает kp.ru со ссылкой на инсайдеров, Башаров будет вести "Битву экстрасенсов", пока сам того хочет.
"Конечно, если будет принято решение сверху, то его могут и заменить. Но сейчас в это никто не верит. Впереди еще много времени — все может измениться: и отношения Марата Башарова с женой, и отношения Марата Башарова с алкоголем… Интерес к его персоне есть. Претензий, как к ведущему, нет", — подчеркнул оставшийся анонимным продюсер.
До скандала Марат Башаров вел "Битву экстрасенсов" вместе с актрисой Верой Сотниковой.
Ранее стало известно, что жена звезды "Битвы экстрасенсов" Сергея Пахомова борется с раком.
Газета.Ru: последние новости
Близкие Юлии Началовой внесли ясность в сообщения о ее госпитализации Исхудавшую Пугачеву не узнали на юбилее Леонтьева Анастасия Заворотнюк снова стала мамой
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Пахомов , Вера Сотникова , Марат Башаров , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Медведев поручит сдвинуть границы «Лосиного острова»
Экология Общество
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Африканец завел канал на YouTube о жизни в Якутии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение