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Боярский рассказал о совместимости актёра и алкоголя 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: blogspot.ru/2014/12/mihail-bayrskiy.html
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» артист рассказал, что ни он, ни его партнёры никогда не употребляют спиртное до или во время спектаклей.
Михаил Боярский также предположил, что уволенный худруком МХАТа артист Антон Хомятов выпил коньяк в перерыве постановки не для оздоровительных целей.
«Я не встречался с таким. Я работал с артистами, которые на сцене никогда в жизни не употребляли. Они слишком любят свою профессию и уважают своих партнёров. Голос лечат другими способами. Это зависит от взаимоотношения режиссёра и артистов. Есть масса артистов, которые себе это позволяют — будь то Высоцкий или Ефремов».
Боярский согласился с тем, что в театрах можно запрещать употребление алкоголя. Вне работы он не ограничивает себя в спиртном.
«Если это мешает, то это нужно убирать. Лично я не могу. Я когда выпиваю, то начинаю бояться, что я могу забыть текст, что я что-то спутаю. Я не рискую это делать. Я люблю выпивать, но не на сцене, а после. Сколько угодно — только не в момент работы».
Ранее художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков уволил актёра Антона Хомятова за то, что тот выпил сто грамм коньяка во время спектакля. После этого артист попал в реанимацию. Сейчас он ищет новую работу. Об этом Хомятов рассказал в интервью «Говорит Москва».
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Шоу-бизнес , Антон Хомятов , Михаил Боярский , Эдуард Бояков , Радиостанция "Говорит Москва"
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