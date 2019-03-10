Боярский рассказал о совместимости актёра и алкоголя

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» артист рассказал, что ни он, ни его партнёры никогда не употребляют спиртное до или во время спектаклей.

«Я не встречался с таким. Я работал с артистами, которые на сцене никогда в жизни не употребляли. Они слишком любят свою профессию и уважают своих партнёров. Голос лечат другими способами. Это зависит от взаимоотношения режиссёра и артистов. Есть масса артистов, которые себе это позволяют — будь то Высоцкий или Ефремов».

Боярский согласился с тем, что в театрах можно запрещать употребление алкоголя. Вне работы он не ограничивает себя в спиртном.

«Если это мешает, то это нужно убирать. Лично я не могу. Я когда выпиваю, то начинаю бояться, что я могу забыть текст, что я что-то спутаю. Я не рискую это делать. Я люблю выпивать, но не на сцене, а после. Сколько угодно — только не в момент работы».