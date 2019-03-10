Названы богатейшие российские актеры 

Специалисты киноиндустрии составили список самых богатых российских актеров. На первом месте в нем оказался актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Его активы оценили более чем в 3 миллиона 200 тысяч долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.
На втором месте оказался Федор Бондарчук с 1 миллионом 300 тысячами долларов.
Третью строчку поделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков, доход которых составил один миллион долларов.
На пятой строчке с незначительным отставанием расположился Данила Козловский. У него 900 тысяч долларов. Впрочем, в рейтинге не учтены его доходы от концертной деятельности.