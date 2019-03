Лазарев ответил на критику песни для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев ответил на критику песни, которую он представит на "Евровидении".

"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо — создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", — написал он.

Певец отметил, что согласился второй раз участвовать в конкурсе ровно для того, чтобы показать себя с другой стороны. Кроме того, он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

"Не забывайте, что главное — это то, что будет происходить в мае на сцене", — отметил артист.

Он также поблагодарил тех, кому песня понравилась, за положительные отзывы.

Накануне Лазарев опубликовал клип на композицию "Scream", с которой он планирует выступить на музыкальном конкурсе в Израиле. За первые десять часов с момента публикации ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Слова для песни "Scream" написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

На "Евровидении" в 2016 году Лазарев занял третье место с песней You’re The Only One. В этом году музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.