Умер актер из «Санта-Барбары»

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Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» 

ТК «Звезда» + ещё 1 33 минуты назад
Известный актер Джед Аллан ушел из жизни в возрасте 84 лет. Аллан был в первую очередь знаком российскому телезрителю как исполнитель роли СиСи Кэпвелла в культовой телевизионной саге «Санта-Барбара».
О смерти актера написал его сын Рик Браун и коллега по «Санта-Барбаре» Бон Мартинес, исполнивший в сериале роль зятя СиСи Кэпвелла. Мартинес сообщил, что Аллан ушел из жизни спокойно, дома и в окружении семьи.
«Его дар представлял собой опасную смесь профессионализма и вдохновения. Его любили все, кому посчастливилось разделить с ним сцену. Думаю, это был один из лучших подарок за всю мою карьеру — сыграть с ним вместе, и один из лучших за всю жизнь — быть его другом», — написал Мартинес.
Джед Аллан являлся одним из самых узнаваемых актеров популярных «мыльных опер» в мире. Он играл в сериалах «Дни нашей жизни» и «Беверли-Хиллз, 90210» и многих других. Однако главной ролью в карьере Аллана стал именно СиСи Кэпвелл, знакомый множеству россиян по «Санта-Барбаре».
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Джед Аллан
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