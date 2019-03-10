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Скриптонит извинился за инцидент с фонограммой 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) извинился за свой концерт в московском клубе Arena by Soho Family, который был сорван из-за проблем с фонограммой, сообщат СтарХит.
Во время концерта из колонок звучала фонограмма, рэпер сидел на сцене и оттуда ругался с организаторами и публикой, на сцене, как рассказали потом пользователи в соцсетях, в этот момент плясали казахи. Из-за проблем с фонограммой выступление то останавливалась, то возобновлялось. Через полчаса певец покинул сцену. Фонограмма еще звучала 15 минут.
Представитель Скриптонита объяснила скандал на концерте рэпера
За билет зрители отдали не менее трех тысяч рублей, все они были распроданы за несколько недель до концерта.
В итоге рэпер все-таки решил извиниться за испорченный вечер.
«Я хочу извиниться перед всеми, кто был на вчерашнем выступлении в «Арене» за испорченный вечер и настроение. Сегодня стало известно, что вина была и с нашей стороны, и я был очень неправ», — написал он, добавив к этому, что повел себя некрасиво и намерен вернуть организаторам свою часть гонорара.
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Шоу-бизнес , StarHit
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