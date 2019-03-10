Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ограбили квартиру певца Bahh Tee 

Рамблер + ещё 4 19 минут назад
Фото: Instagram
На западе столицы неизвестные ограбили певца Bahh Tee. Злоумышленники проникли в его съемную квартиру, подобрав ключи к замку и вынесли около 4,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
По информации пресс-службы столичного главка МВД, в полицию поступило заявление о краже на улице Веерной. По факту возбуждено уголовное дело.
Bahh Tee (Бахтияр Алиев) — 30-летний российский певец азербайджанского происхождения, автор и исполнитель песен. Своей известностью он обязан соцсетям. Свои первые песни он начал сочинять в 9 лет. Музыкального образования не имеет.
Вместе с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым запустил в Баку музыкальный лейбл "Жара". Супруга Алиева Фаргана Гасанова в прошлом году открыла свадебное агентство в Москве.
Шоу-бизнес , Бахтияр Алиев , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Погибла российская поэтесса Льдова
Общество
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Происшествия
«Россия заполнит „пустоту“ в Сирии»
В мире
Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма
Общество
Певцов и Дроздова приютили у себя девушку
Шоу-бизнес
Трамп шокировал союзников решением об армии
Армия Африка
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение