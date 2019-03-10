В Москве ограбили квартиру певца Bahh Tee

На западе столицы неизвестные ограбили певца Bahh Tee. Злоумышленники проникли в его съемную квартиру, подобрав ключи к замку и вынесли около 4,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости

По информации пресс-службы столичного главка МВД, в полицию поступило заявление о краже на улице Веерной. По факту возбуждено уголовное дело.

Bahh Tee ( Бахтияр Алиев ) — 30-летний российский певец азербайджанского происхождения, автор и исполнитель песен. Своей известностью он обязан соцсетям. Свои первые песни он начал сочинять в 9 лет. Музыкального образования не имеет.

Вместе с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым запустил в Баку музыкальный лейбл "Жара". Супруга Алиева Фаргана Гасанова в прошлом году открыла свадебное агентство в Москве.