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Монеточку предложили не пускать в Россию после исполнения гимна у флага США 

Газета.Ru
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Коммунисты раскритиковали певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) после публикации видео, на котором она исполняет гимн СССР на фоне флага США. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Коммунисты России".
В пресс-службе назвали "несовместимыми вещами" советский гимн и американский флаг, который является "символом агрессии", а исполнение гимна СССР Монеточкой охарактеризовали как "робкую попытку".
Также коммунисты предложили расценивать данный инцидент как "оскорбление" и предложили "не пускать назад" певицу в Россию.
Ранее сообщалось, что Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США.
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