Монеточку предложили не пускать в Россию после исполнения гимна у флага США

Коммунисты раскритиковали певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) после публикации видео, на котором она исполняет гимн СССР на фоне флага США . Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Коммунисты России".

В пресс-службе назвали "несовместимыми вещами" советский гимн и американский флаг, который является "символом агрессии", а исполнение гимна СССР Монеточкой охарактеризовали как "робкую попытку".

Также коммунисты предложили расценивать данный инцидент как "оскорбление" и предложили "не пускать назад" певицу в Россию.

Ранее сообщалось, что Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США.