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Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой 

ТК «Звезда»
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
По словам шоумена, певица так давно не выступала, что забыла как вести себя на выступлениях.
Российский ведущий и известный шоумен Максим Галкин рассказал о том, что его супруге, певице Алле Пугачевой сложно настроиться на работу перед предстоящим концертом.
«Ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит», — заявил он во время программы «Он и она».
Шоумен отметил, что сейчас артистка посвящает все свободное время семье. Из-за этого она забывает, как вести себя на выступлении.
Тем не менее, по словам Галкина, каждый раз, когда Пугачева готовится к выступлению, на сцену она «выходит артисткой, а не женой».
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