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Экс-солистка «Ранеток» пожаловалась на угрозы мужа 

Вечерняя Москва
Фото: instagram.com/ogyrtsova_official
Бывшая солистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова заявила, что муж Анатолий Рамонов угрожает ей и пытается шантажировать.
По словам артистки, Рамонов надоедает ей звонками и сообщениями угрожающего содержания, а также выкладывает странные посты в интернете.
Подробности конфликта с мужем Огурцова не привела, однако пожаловалась, что из-за переживаний похудела на три килограмма. Артистка также посетовала на то, что Рамонов не общается с сыном, который любит отца и скучает по нему, сообщает StarHit.
Ранее сообщалось, что помимо расставания с мужем у Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем: она ослепла на один глаз.
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