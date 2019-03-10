Экс-солистка «Ранеток» пожаловалась на угрозы мужа

Бывшая солистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова заявила, что муж Анатолий Рамонов угрожает ей и пытается шантажировать.

По словам артистки, Рамонов надоедает ей звонками и сообщениями угрожающего содержания, а также выкладывает странные посты в интернете.

Подробности конфликта с мужем Огурцова не привела, однако пожаловалась, что из-за переживаний похудела на три килограмма. Артистка также посетовала на то, что Рамонов не общается с сыном, который любит отца и скучает по нему, сообщает StarHit

Ранее сообщалось, что помимо расставания с мужем у Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем: она ослепла на один глаз.