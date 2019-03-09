«Не уберегла» — Елена Этуш попросила прощения у мужа

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет.

Жена Владимира Этуша Елена после смерти мужа эмоциональное послание на своей странице в соцсети с трогательной фотографией, где они вместе.

«Прости, мой любимый, не уберегла», — написала Елена.

Буквально за несколько дней до смерти великого актера, супруги отметили 18-летие со дня свадьбы. На Елене, которая младше Этуша на 43 года, артист женился в 2003 году.

«18 лет вместе! Совершеннолетие! Это вам, граждане, все же не кот чихнул», — написала в годовщину совместной жизни — 5 марта — Елена.

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание состоится в Театре Вахтангова, церемония начнется в 10 утра 12 марта.