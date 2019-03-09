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Лазарев представил свою песню для выступления на «Евровидении» 

Рамблер 11 минут назад
Фото: кадр из видеоклипа Scream
Россия поставила на романтику в конкурсе «Евровидение»: в интернете опубликовали ролик с конкурсной песней Сергея Лазарева. Клип вызвал восторг пользователей, его сравнивают с балладами, эпосами и фэнтези.
«Слезы не капают, когда гордость превыше слез. Пусть слез не видно и не слышно, они все равно выдадут себя: слезы — это крик», — говорится в песне Лазарева.
В интернете ее встретили с восторгом и интересом. В комментариях пользователи пишут на русском и английском языках, что слова и музыка песни напоминает им о балладах, фэнтези, эпосах и сказках.
«Это звучит как эпический саундтрек из фильма, но я не уверен, хорошо ли это для Евровидения. Во всяком случае, действительно интересно…», «Браво! Россия-2020!», «12 очков от всей планеты» — пишут иностранцы.
Некоторые считают, что помешать победе такой песни может только антироссийская политика Европы.
Соотечественники Лазарева тем временем желают ему победы:
«Прям мурашки пробегают. Очень мощный вокал! Вживую ничуть не хуже будет!»
«Очень Красивая и романтичная песня. Буквально рассказывается целая история! Серёжа, мы ждём от тебя только победы, Россия с тобой!»
Финал Евровидения-2019 пройдет в Тель-Авиве 18 мая.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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