Лазарев представил свою песню для выступления на «Евровидении»

Россия поставила на романтику в конкурсе «Евровидение»: в интернете опубликовали ролик с конкурсной песней Сергея Лазарева . Клип вызвал восторг пользователей, его сравнивают с балладами, эпосами и фэнтези.

«Слезы не капают, когда гордость превыше слез. Пусть слез не видно и не слышно, они все равно выдадут себя: слезы — это крик», — говорится в песне Лазарева.

В интернете ее встретили с восторгом и интересом. В комментариях пользователи пишут на русском и английском языках, что слова и музыка песни напоминает им о балладах, фэнтези, эпосах и сказках.

«Это звучит как эпический саундтрек из фильма, но я не уверен, хорошо ли это для Евровидения. Во всяком случае, действительно интересно…», «Браво! Россия-2020!», «12 очков от всей планеты» — пишут иностранцы.

Некоторые считают, что помешать победе такой песни может только антироссийская политика Европы.

Соотечественники Лазарева тем временем желают ему победы:

«Прям мурашки пробегают. Очень мощный вокал! Вживую ничуть не хуже будет!»

«Очень Красивая и романтичная песня. Буквально рассказывается целая история! Серёжа, мы ждём от тебя только победы, Россия с тобой!»

Финал Евровидения-2019 пройдет в Тель-Авиве 18 мая.