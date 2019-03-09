Галкин рассказал о чувствах Пугачевой перед предстоящим концертом в Кремле

Супруг Аллы Пугачевой поведал о переживаниях певицы из-за юбилейного возвращения на сцену, которое должно состояться через месяц в Кремле.

По словам актера, певице каждый раз сложнее выходить на сцену.

«На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу… Выбрала меня та Алла, которую я потом узнал — там понимание, нежность, любовь, жертвенность. Все это настолько превалирует, что ей каждый раз сложно возвращаться на сцену. Сейчас она поставила себе эту задачу и ей очень тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит, — рассказал Галкин в интервью телепрограмме «Он и Она»

Также Максим Галкин поделился подробностями личной жизни. Он подчеркнул, что те, кто подозревают его в некой любви к женщинам старше себя — неправы. До Пугачевой у артиста, по его словам были «влюбленности и увлечения».

«Все они были либо мои ровесницы, либо младше меня. Когда мне инкриминируют особую любовь к старшему возрасту как диагноз… это совершенно неправда. Я влюбился в человека и все. Ну, так уж.. Такая разница в возрасте..», — заявил артист

Галкин и Пугачева живут вместе уже 18 лет. За это время, по словам Максима, у них была только одна ссора, когда они не разговаривали полдня.