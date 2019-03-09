Стали известны подробности последних месяцев жизни скончавшегося Этуша

В СМИ появились подробности последних месяцев жизни Владимира Этуша.

Еще в январе 96-летний Владимир Этуш выходил на сцену театра им. Вахтангова, играл в главную роль в спектакле «Бенефис». Он плохо себя чувствовал и с трудом ходил, но упорно стремился на сцену, пишет КП.

Народный артист тренировался ходить дома, чтобы никто не догадался, как трудно ему передвигаться. Но спектакль несколько раз отменяли — в конце прошлого года Этуш перенес тяжелую вирусную инфекцию и постоянно чувствовал слабость.

В больницу он попал 8 марта, после того как дома потерял сознание дома. Врачи говорили об инсульте. В реанимации Этуша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но сегодня утром его сердце остановилось.

6 мая Владимиру Этушу исполнилось бы 97 лет.

Артист был фронтовиком, ушел воевать добровольцем. Участвовал в сражениях, получил Орден Красной Звезды. В 1943-м получил тяжелое ранение под Запорожьем.

Среди любимых зрителями киноролей Владимира Этуша — товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», зубной врач Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас из «Приключений Буратино» и другие. В театре Вахтангова актер прослужил почти 75 лет. Преподавал в Щукинском училище, возглавлял его почти 20 лет.

Прощание с великим русским актером и педагогом Владимиром Этушем пройдет 12 марта, на Основной сцене театра им. Вахтангова. Погребен актер будет на Новодевичьем кладбище.