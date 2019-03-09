Дочь Этуша назвала возможную причину смерти отца

Причиной смерти Владимира Этуша могли стать проблемы с сердцем. «Я думаю, что отказало сердце», — сказала его дочь Раиса, cообщает RT

Актеру стало плохо в пятницу, 8 марта. Он потерял сознание. На скорой его госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских больниц. Через несколько часов он умер, рассказала жена артиста Елена Этуш, сообщает «Театрал».

Владимир Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС

Прощание с ним пройдет в стенах Театра им. Вахтангова, рассказал директор театра Кирилл Крок.

Дата и время прощания и похорон пока неизвестны.