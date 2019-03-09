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Дочь Этуша назвала возможную причину смерти отца 

Рамблер + ещё 18 35 минут назад
Причиной смерти Владимира Этуша могли стать проблемы с сердцем. «Я думаю, что отказало сердце», — сказала его дочь Раиса, cообщает RT.
Умер Владимир Этуш
Актеру стало плохо в пятницу, 8 марта. Он потерял сознание. На скорой его госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских больниц. Через несколько часов он умер, рассказала жена артиста Елена Этуш, сообщает «Театрал».
Владимир Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.
Прощание с ним пройдет в стенах Театра им. Вахтангова, рассказал директор театра Кирилл Крок.
Дата и время прощания и похорон пока неизвестны.
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Этуш , ИТАР-ТАСС
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