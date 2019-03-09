«Свинья должна жить со свиньей»: Собчак предрекли незавидную участь

Максима Виторгана. Популярный блогер Лена Миро была с самого начала уверена, что браку телеведущей и актера не суждено продлиться долго. В новом посте, опубликованном в пятницу, 8 марта, она поделилась своими мыслями о предстоящем разводе Ксении Собчак

По словам Миро, эта новость крайне обрадовала ее, потому что звезды наконец признались друг другу, что эти отношения не приносят им счастья. "Если совсем уж честно, я рада. Я — за счастье. В официальном браке, в том числе. Если уж люди женятся, им должно быть хорошо вместе. Иначе — зачем это нужно?", — пояснила она.

Блогер считает, что кроме любви, людей должно связывать "схожее мировоззрение". Если жена спокойно относится к изменам, а муж категорически не принимает их, то в итоге оказываются несчастливы оба: "и изменяющая жена, и муж, который с болью глядит на нее — терпит". Лена утверждает, что такой брак в любом случае закончится разводом.

В своем посте Миро также напомнила скандальный эпизод, когда Ксения Собчак отправила интимные фотографии супругу певицы Глюкозы. Тогда журналистке удалось убедить поклонников и Максима Виторгана, что эту новость выдумала пресса. Тогда актер простил ее, хотя и догадывался об изменах телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 6 Янв 2019 в 9:21 PST В конце своего поста Лена предсказала, с кем звезды свяжут свою жизнь. По ее мнению, Ксения Собчак будет и дальше тесно общаться с Богомоловым, а Максим Виторган найдет себе умную и порядочную женщину. "Свинья должна жить со свиньей. Медведь — с медведем. Собчак — с аморфным подлецом Богомоловым, как и она сама, потерявшим совесть. А Максим, я уверена, неплохой мужик — найдет себе простую еврейскую бабу", — заключила блогер.

Напомним, недавно в Instagram появился пост, который обострил слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В своем микроблоге актер признался, что уже давно не живет с телеведущей. Артист добавил, что не будет делить с женой имущество и ребенка.