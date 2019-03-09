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Внук Пугачевой поцелуем и букетом поздравил жену с двойным праздником 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
В Международный женский день — 8 марта, возлюбленной Никиты Пресняковой исполнилось 22 года.
27-летний внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков опубликовал в своем микроблоге свежий снимок, на котором он запечатлен в компании своей возлюбленной Алены Красновой. Музыкант поздравил жену с двойным праздником — днем рождения и Международным женским днем.
Избранница наследника именитой фамилии появилась на свет 8 марта. Ни для кого не секрет, что Никита старше своей супруги почти на шесть лет. В мае старший сын Кристины Орбакайте отпразднует свое 28-летие, а его молодой жене исполнилось только 22 года. Свою возлюбленную внук Примадонны отечественного шоу бизнеса поздравил поцелуем и букетом роз.
«Поздравляю свою малышку с Днем Рождения и с 8-м Марта! Так же всех представительниц женского пола с международным праздником женщин! С 8 Марта!» — подписал свой снимок Никита Пресняков.
Ранее вместе с женой музыкант появился на вечеринке Аллы Пугачевой. Супруги телеведущего Максима Галкина по традиции отметила Первое воскресенье весны, собрав под одной крышей самых близких друзей. На этот раз застолье прошло не в подмосковном особняке Примадонны, а в одном из ресторанов. На празднике Алла Борисовна спела вживую, заслужив аплодисменты присутствующих на банкете гостей.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева
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