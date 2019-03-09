Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мне очень повезло с ней»: 61-летний Александр Маршал высказался о юной возлюбленной 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
Певец Александр Маршал всегда пользовался вниманием у представительниц прекрасного пола.
61-летний Александр Маршал никогда не страдал от отсутствия внимания со стороны прекрасного пола. Советский и российский певец, автор песен был женат трижды. Однако ни с первой, ни со второй супругой исполнитель так и не смог остепениться. Несмотря на то, что артист обзавелся ребенком — у него есть уже взрослая дочь Полина — он так и не смог спасти свой второй брак. От жены у Александра Витальевича родился сын Артем, он появился на свет в июне 1997 года.
Кроме того, исполнителю приписывали роман и с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручкой. Певец всегда с иронией относился к подобным публикациям в СМИ. Примечательно, что нынешняя муза артиста — его возлюбленная Карина младше музыканта на целых 36 лет. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. 25-летняя избранница певца пока не стала его официальной женой. Однако ради нее он прервал связь с третьей супругой Натальей, с которой он прожил около двадцати лет.
По словам артиста, он не торопится со свадьбой, да и молодая избранница певица пока не настаивает на штампе в паспорте. «Мы предполагаем, а Бог — располагает… Мне очень повезло с ней», — приводит «СтарХит» слова Александра Маршала. Исполнитель заверил, что все в его жизни идет своим чередом и не стоит спешить с таким важным решением. Также музыкант уточнил, что его юная возлюбленная обладает мудростью — она все понимает и старается не говорить лишнего, когда ее спутник возвращается с гастрольного турне.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может»: муж Собчак ответил на вопрос, кто главный в семье «Смотри, какой нам папа Максим букет прислал»: Собчак поделилась свежими кадрами с двухлетним сыном Вупи Голдберг едва не умерла от пневмонии и септического шока
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Маршал , StarHit
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Самолет рухнул в Карибском море
Происшествия
Адреса, даты и время: как iPhone следит за вами
Гаджеты Статьи
Участник АТО придумал хитрый план «возврата» Крыма
В мире Украина
Разоблачены наполеоновские планы Лукашенко
СНГ В мире
«Свинья должна жить со свиньей»
Шоу-бизнес
«Работаем над отменой санкций»: Италия жалуется на убытки
В мире Статьи
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение