«Мне очень повезло с ней»: 61-летний Александр Маршал высказался о юной возлюбленной

Певец Александр Маршал всегда пользовался вниманием у представительниц прекрасного пола.

61-летний Александр Маршал никогда не страдал от отсутствия внимания со стороны прекрасного пола. Советский и российский певец, автор песен был женат трижды. Однако ни с первой, ни со второй супругой исполнитель так и не смог остепениться. Несмотря на то, что артист обзавелся ребенком — у него есть уже взрослая дочь Полина — он так и не смог спасти свой второй брак. От жены у Александра Витальевича родился сын Артем, он появился на свет в июне 1997 года.

Кроме того, исполнителю приписывали роман и с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручкой. Певец всегда с иронией относился к подобным публикациям в СМИ. Примечательно, что нынешняя муза артиста — его возлюбленная Карина младше музыканта на целых 36 лет. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. 25-летняя избранница певца пока не стала его официальной женой. Однако ради нее он прервал связь с третьей супругой Натальей, с которой он прожил около двадцати лет.