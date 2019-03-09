Подруга Лели Гаги рассказала о ее беременности от мужа Ирины Шейк

Срок беременности якобы составляет два месяца. В качестве подтверждения собеседница издания приводит тот факт, что Гага отказалась от спиртного на вечеринке после церемонии вручения «Оскара». Более того, по данным журнала, исполнительница рассталась со своим агентом Кристианом Карино именно из-за беременности.

Еще в октябре 2018 года, напомним, СМИ сообщили, что певица выходит за него замуж. В феврале, как напоминает Life, стало известно, что они расторгли помолвку.