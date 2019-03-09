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Подруга Лели Гаги рассказала о ее беременности от мужа Ирины Шейк 

Ura.Ru 58 минут назад
Фото: Instagram
Издание The Star сообщило, что американская исполнительница и актриса Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера — голливудского актера и мужа российской модели, уроженки Еманжелинска (Челябинская область) Ирины Шейк. Об этом американскому таблоиду рассказала подруга певицы.
Срок беременности якобы составляет два месяца. В качестве подтверждения собеседница издания приводит тот факт, что Гага отказалась от спиртного на вечеринке после церемонии вручения «Оскара». Более того, по данным журнала, исполнительница рассталась со своим агентом Кристианом Карино именно из-за беременности.
Еще в октябре 2018 года, напомним, СМИ сообщили, что певица выходит за него замуж. В феврале, как напоминает Life, стало известно, что они расторгли помолвку.
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Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , Еманжелинск , Челябинская Область
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