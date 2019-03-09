Изменившаяся до неузнаваемости Жанна Агузарова рассказала про сумочку

Русская королева рок-н-ролла Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась своим фанатам. В преддверии 8 Марта артистка дала интервью журналу Vogue, которое было посвящено ее сумочке.

Неожиданные съемки для одного из самых популярных глянцевых журналов вызвали небывалый ажиотаж среди поклонников, которых крайне удивил внешний вид Жанны Агузаровой. Многие певицу попросту не узнали. Артистка отрастила волосы цвета воронова крыла, обрезала челку. Если раньше звезда рок-н-ролла отличалась худобой, то теперь она несколько поправилась. Однако фанаты отметили, что теперь Жанна даже более изящна.