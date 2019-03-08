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Актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти 

360tv.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Известная американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Голдберг не появлялась на публике в течение месяца, затем актриса дала интервью телеканалу ABC.
«Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — рассказала Голдберг о своем самочувствии.
По ее словам, оба легких были поражены болезнью и она находилась на грани смерти.
«И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю», — откровенно поделилась актриса.
Голдберг также выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.
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