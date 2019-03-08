Актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти

Известная американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Голдберг не появлялась на публике в течение месяца, затем актриса дала интервью телеканалу ABC

«Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — рассказала Голдберг о своем самочувствии.

По ее словам, оба легких были поражены болезнью и она находилась на грани смерти.

«И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю», — откровенно поделилась актриса.

Голдберг также выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.