Известная американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Голдберг не появлялась на публике в течение месяца, затем актриса дала интервью телеканалу ABC.
«Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — рассказала Голдберг о своем самочувствии.
По ее словам, оба легких были поражены болезнью и она находилась на грани смерти.
«И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю», — откровенно поделилась актриса.
Голдберг также выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.