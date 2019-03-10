Подробности трагической смерти юной королевы красоты

За день до своего 20-го дня рождения голландская модель и победительница конкурса "Юная Мисс Вселенная-2017" Лотте ван дер Зее была обнаружена без сознания в своем номере на горнолыжном курорте в Австрии . Девушку доставили в больницу в Мюнхене и ввели в состояние искусственной комы. Однако спасти ее не удалось.

В 2017 году жюри конкурса "Юная Мисс Вселенная" признало голландскую модель Лотте ван дер Зее самым красивым подростком. На страницу девушки в Instagram подписаны свыше 160 тысяч человек.

Девушка активно делилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха. После трагической смерти девушки, на ее странице был опубликован снимок с горнолыжного склона и написано, что она скончалась в результате сердечного приступа.

Других подробностей о последних часах жизни юной королевы красоты не сообщается. Что могло спровоцировать трагический исход — также не говорится.

Последние сообщения на странице модели выкладывали ее родители. Подписчики красавицы как могли поддерживали ее, а после известий о смерти девушки выразили им свои соболезнования.