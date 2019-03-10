Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подробности трагической смерти юной королевы красоты 

Дни.ру + ещё 14
Фото: instagram.com/lotte_zee
За день до своего 20-го дня рождения голландская модель и победительница конкурса "Юная Мисс Вселенная-2017" Лотте ван дер Зее была обнаружена без сознания в своем номере на горнолыжном курорте в Австрии. Девушку доставили в больницу в Мюнхене и ввели в состояние искусственной комы. Однако спасти ее не удалось.
В 2017 году жюри конкурса "Юная Мисс Вселенная" признало голландскую модель Лотте ван дер Зее самым красивым подростком. На страницу девушки в Instagram подписаны свыше 160 тысяч человек.
Девушка активно делилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха. После трагической смерти девушки, на ее странице был опубликован снимок с горнолыжного склона и написано, что она скончалась в результате сердечного приступа.
Других подробностей о последних часах жизни юной королевы красоты не сообщается. Что могло спровоцировать трагический исход — также не говорится.
Последние сообщения на странице модели выкладывали ее родители. Подписчики красавицы как могли поддерживали ее, а после известий о смерти девушки выразили им свои соболезнования.
Дни.ру: последние новости
Умер Владимир Этуш Сексуальная Седокова осталась без трусов на 8 марта "Никто не сомневался": народ растерзал Собчак за расставание с Виторганом
Комментарии1
Шоу-бизнес , Мюнхен
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение