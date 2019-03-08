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«Юная мисс США» умерла в 19 лет 

News.ru 49 минут назад
Фото: Instagram
Ушла из жизни обладательница титула «Юная мисс США» 2017 года. Хендрик ван дер Зее умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет.
Девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила, катаясь на лыжах в Австрии с семьей. После остановки сердца она впала в кому. Как сообщает Fox News, модель скончалась в больнице в Мюнхене.
Ранее News.ru писал о смерти обладательницы титула «мисс Великобритания» 2009 года. Софи Градон умерла в возрасте 32 лет. Женщина также известна своим участием в шоу «Остров любви», во время которого вступила в однополые отношения с Кэти Салмон.
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