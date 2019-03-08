«Юная мисс США» умерла в 19 лет

Ушла из жизни обладательница титула «Юная мисс США» 2017 года. Хендрик ван дер Зее умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет.

Девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила, катаясь на лыжах в Австрии с семьей. После остановки сердца она впала в кому. Как сообщает Fox News, модель скончалась в больнице в Мюнхене.

Ранее News.ru писал о смерти обладательницы титула «мисс Великобритания» 2009 года. Софи Градон умерла в возрасте 32 лет. Женщина также известна своим участием в шоу «Остров любви», во время которого вступила в однополые отношения с Кэти Салмон.