Сексуальная Седокова осталась без трусов на 8 марта

Пока все женщины страны получают в подарок, в основном, дежурные поздравления с 8 марта и однообразные подарки, некоторые знаменитости проявили в этом деле фантазию. Так, к примеру, певица Анна Седокова обратилась к подписчицам с помощью пикантного фото.

Седокова не изменяет традициям и сегодня, в международный женский день, поздравила прекрасную половину человечества с весенним праздником горячим снимком. На опубликованном кадре певица предстала без трусов. Однако язык не повернется назвать это пошлостью — умелые руки знаменитости запечатлели ее тело в интересном ракурсе, на который и в первую очередь пользователи Сети и обратили внимание.

"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сума

шедшие и бесконечно женственные! И пусть у нас розы и "кристал" будут каждое утро", — написала Седокова.

Поклонницы незамедлительно стали поздравлять Анну в ответ. Логично, что пикантный кадр пришелся по вкусу не только женской, но и мужской части фанатов певицы.

Ранее стало известно, что Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве. Известная артистка была в отчаянии.

Анна Седокова весь прошлый год боролась за право опеки над дочерью Моникой — ребенок живет со своим отцом в США. Певице пришлось крупно потратиться на американских адвокатов — и, как считает Анна, это того стоило.