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Глава Warner Bros. извинился за расследование его «неприемлемого поведения» 

Газета.Ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Глава Warner Bros. Кевин Цудзихара извинился перед сотрудниками в связи с расследованием, которое проводится в компании после публикации The Hollywood Reporter статьи, в которой журналисты процитировали множество "пошлых текстов", написанных крупными фигурами кинобизнеса. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее конгломерат WarnerMedia подтвердил, что ведет расследование о "неприемлемом поведении" в отношении директора Warner Bros. Entertainment Кевина Цудзихары, который якобы склонил актрису Шарлотту Кирк к внебрачным отношениям в обмен на преференции в кастингах.
По словам Цудзихары, он намерен сотрудничать со следствием. Он также выразил сожаление, что совершал ошибки, которые причиняли боль его близким и компании. В свою очередь, актриса заявила, что у нее нет никаких претензий.
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Шоу-бизнес , Шарлотта Кирк , The Hollywood Reporter
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