Глава Warner Bros. извинился за расследование его «неприемлемого поведения»

Глава Warner Bros. Кевин Цудзихара извинился перед сотрудниками в связи с расследованием, которое проводится в компании после публикации The Hollywood Reporter статьи, в которой журналисты процитировали множество "пошлых текстов", написанных крупными фигурами кинобизнеса. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее конгломерат WarnerMedia подтвердил, что ведет расследование о "неприемлемом поведении" в отношении директора Warner Bros. Entertainment Кевина Цудзихары, который якобы склонил актрису Шарлотту Кирк к внебрачным отношениям в обмен на преференции в кастингах.

По словам Цудзихары, он намерен сотрудничать со следствием. Он также выразил сожаление, что совершал ошибки, которые причиняли боль его близким и компании. В свою очередь, актриса заявила, что у нее нет никаких претензий.