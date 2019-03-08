Седокова в голом виде поздравила женщин

Анна Седокова поздравила женщин с 8 Марта откровенным снимком

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Мар 2019 в 12:15 PST На своей странице в Instagram популярная исполнительница опубликовала пикантный снимок. На фото звезда предстала полностью обнаженной.

«С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные! И пусть у нас розы и «кристал» будут каждое утро!», — подписала снимок Анна Седокова.

Поклонники знаменитости тут же стали поздравлять ее в ответ и комментировать откровенную фотографию.

К слову, в настоящее время Анна Седокова находится на отдыхе в Дубае. Певица активно публикует фотографии с отпуска.