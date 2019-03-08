Седокова в голом виде поздравила женщин

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Анна Седокова поздравила женщин с 8 Марта откровенным снимком 

runews24.ru 1 час назад
На своей странице в Instagram популярная исполнительница опубликовала пикантный снимок. На фото звезда предстала полностью обнаженной.
«С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные! И пусть у нас розы и «кристал» будут каждое утро!», — подписала снимок Анна Седокова.
Поклонники знаменитости тут же стали поздравлять ее в ответ и комментировать откровенную фотографию.
К слову, в настоящее время Анна Седокова находится на отдыхе в Дубае. Певица активно публикует фотографии с отпуска.
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Шоу-бизнес , Видео , Анна Седокова
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