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«Позвонила сама Жанна»: стало известно о благородном поступке Фриске 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Жанна Фриске помогла ребенку, страдающему от страшного недуга, приобрести путевку на море. Певица осуществила давнюю мечту ребенка.
Ирина и Дмитрий из Перми ведут ежедневную борьбу за жизнь единственного ребенка. В 2014 году врачи заявляли, что девочка едва ли протянет полгода, однако случилось невероятное.
Мать ребенка написала в программу Андрея Малахова и попросила о помощи — нужно было собрать деньги на дорогостоящую операцию в Берлине. Из 20 нуждающихся детей выбрали именно этого ребенка.
Девочке перечислили средства, оставшиеся после лечения Жанны Фриске.
"А через месяц позвонила сама Жанна. Не ожидала услышать ее голос… Она была такой оптимистичной. Советовала больше двигаться и радоваться жизни. Сообщила ей, что дочь даже не ходит. Фриске убеждала: "Ставьте ее на ноги, поддерживайте за руки. Активность очень важна. Меня мама с папой и сестра водили по берегу моря в Латвии. И это было такое счастье! Обязательно правильно питайтесь, чтобы плохие клетки не разрастались. В рационе всегда должны присутствовать зелень, овощи, гречка. А вот мясом не злоупотребляйте. И главное — не унывайте! Все будет хорошо", — цитирует Фриске Starhit.
В итоге семье приобрели билеты и оплатили проживание в отеле в Сочи.
"Я счастлива, что наконец-то увидела море", — рассказал счастливый ребенок.
Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске Владимир Борисович перенес операцию на сердце. Мужчину выписали домой, однако там ему стало плохо.
Здоровье Владимира Фриске подкосила смерть старшей дочери Жанны, скончавшейся в результате онкологического заболевания несколько лет назад, а также последовавшие за этим печальным событием разбирательства с гражданским мужем певицы, телеведущим Дмитрием Шепелевым по поводу внука Платона, и судебная тяжба с "Русфондом", благотворительной организацией, собравшей средства на лечение артистки.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Андрей Малахов , Дмитрий Шепелев , StarHit , Пермь
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