Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети не верят, что у Ольги Бузовой появился новый возлюбленный 

Аргументы Недели 1 час назад
Ольга Бузова перед 8 марта призналась, что ранее никогда с таким нетерпением не ждала этот праздник. Певица, ведущая "Дома-2" опубликовала фото с молодым человеком, приобнявшим ее за талию. Но лицо мужчины прикрыто.
Так делает сейчас Анастасия Волочкова. Афиширует своего нового возлюбленного, но самого мужчину прячем. Но поклонники Ольги Бузовой быстро рассекретили ее уловку.
"Ой, а я так и поняла что это Леша Свик", — догадались подписчики теледивы. Но некоторые предположили, что это Элджей, Джиган или с резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, — сообщает teleprogramma.pro.
"Свик это … даже у него в инсте есть такой балахон, да и Бузова ему поцелуйчики шлет в комментарии", — убежден один из фанатов.
Следующее сообщение Ольги в Инстаграм все расставило по своим местам.
Аргументы Недели: последние новости
Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании Известную певицу обнаружили без сознания В Москве известного актера выселили из квартиры
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
Читайте также
Видео
Петро остается? Шахназаров вступился за Порошенко
Украина В мире
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Всё готово: Россия и Турция озвучали решение по Сирии
Ближний Восток Армия
Лазарев сделал заявление о песне на «Евровидение»
Шоу-бизнес
«Неуместная провокация» Меркель оттолкнула США
В мире Европа
Бузова взорвала Сеть снимком с «возлюбленным»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео крушения Boeing 767 в США
Катастрофы Происшествия
Лукашенко больше не сможет «шантажировать» Россию
Оружие В мире
«Скучно борцухе»: охранник ТЦ жестко избил посетителя
Происшествия
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение