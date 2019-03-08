Бузова взорвала Сеть снимком с «возлюбленным»

Ольга Бузова перед 8 марта призналась, что ранее никогда с таким нетерпением не ждала этот праздник. Певица, ведущая "Дома-2" опубликовала фото с молодым человеком, приобнявшим ее за талию. Но лицо мужчины прикрыто.
Так делает сейчас Анастасия Волочкова. Афиширует своего нового возлюбленного, но самого мужчину прячем. Но поклонники Ольги Бузовой быстро рассекретили ее уловку.
"Ой, а я так и поняла что это Леша Свик", — догадались подписчики теледивы. Но некоторые предположили, что это Элджей, Джиган или с резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, — сообщает teleprogramma.pro.
"Свик это … даже у него в инсте есть такой балахон, да и Бузова ему поцелуйчики шлет в комментарии", — убежден один из фанатов.
Следующее сообщение Ольги в Инстаграм все расставило по своим местам.