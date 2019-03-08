Бузова взорвала Сеть снимком с «возлюбленным»

В сети не верят, что у Ольги Бузовой появился новый возлюбленный

Ольга Бузова перед 8 марта призналась, что ранее никогда с таким нетерпением не ждала этот праздник. Певица, ведущая "Дома-2" опубликовала фото с молодым человеком, приобнявшим ее за талию. Но лицо мужчины прикрыто. Так делает сейчас Анастасия Волочкова . Афиширует своего нового возлюбленного, но самого мужчину прячем. Но поклонники Ольги Бузовой быстро рассекретили ее уловку. "Ой, а я так и поняла что это Леша Свик", — догадались подписчики теледивы. Но некоторые предположили, что это Элджей, Джиган или с резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, — сообщает teleprogramma.pro. "Свик это … даже у него в инсте есть такой балахон, да и Бузова ему поцелуйчики шлет в комментарии", — убежден один из фанатов. Следующее сообщение Ольги в Инстаграм все расставило по своим местам.