В прошлом году певица Лариса Долина резко набрала несколько килограммов. На вопросы журналистов она заявила, что завершила борьбу с лишним весом, так как всем все доказала. А теперь она рассказала о проблемах со здоровьем.
Избавиться от набранной массы популярной исполнительнице удалось в рекордные сроки. В начале этого года она появилась на публике заметно похудевшей. Сплетники связывают скачки веса с семейной ситуацией: Долиной приписывают разрыв с супругом, а она игнорирует эти домыслы.
«К сожалению, больше не могу тренироваться. У меня возникли проблемы с руками, — цитирует звезду эстрады издание «Собеседник». — Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами. Сейчас вроде бы все нормально».
Артистка отметила, что рассчитывает через полгода или год вернуться к полноценным нагрузкам и пойти на пилатес. По ее словам, в настоящее время проблема решена.
А в настоящее время Долина ограничивается умеренными кардионагрузками.