Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лариса Долина отказалась от активных тренировок из-за проблем со здоровьем 

Суть событий 35 минут назад
Фото: ТАСС
В прошлом году певица Лариса Долина резко набрала несколько килограммов. На вопросы журналистов она заявила, что завершила борьбу с лишним весом, так как всем все доказала. А теперь она рассказала о проблемах со здоровьем.
Избавиться от набранной массы популярной исполнительнице удалось в рекордные сроки. В начале этого года она появилась на публике заметно похудевшей. Сплетники связывают скачки веса с семейной ситуацией: Долиной приписывают разрыв с супругом, а она игнорирует эти домыслы.
«К сожалению, больше не могу тренироваться. У меня возникли проблемы с руками, — цитирует звезду эстрады издание «Собеседник». — Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами. Сейчас вроде бы все нормально».
Артистка отметила, что рассчитывает через полгода или год вернуться к полноценным нагрузкам и пойти на пилатес. По ее словам, в настоящее время проблема решена.
А в настоящее время Долина ограничивается умеренными кардионагрузками.
Суть событий: последние новости
Собчак и Виторган-младший выступили с заявлением: "Мы довольно давно живем отдельно" Алибасов сообщил новости о пережившей госпитализацию Федосеевой-Шукшиной Певица Елка вспомнила, как Пугачева при встрече посмеялась над ней
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Долина , ИД "Собеседник"
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение