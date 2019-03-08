Лариса Долина отказалась от активных тренировок из-за проблем со здоровьем

В прошлом году певица Лариса Долина резко набрала несколько килограммов. На вопросы журналистов она заявила, что завершила борьбу с лишним весом, так как всем все доказала. А теперь она рассказала о проблемах со здоровьем.

Избавиться от набранной массы популярной исполнительнице удалось в рекордные сроки. В начале этого года она появилась на публике заметно похудевшей. Сплетники связывают скачки веса с семейной ситуацией: Долиной приписывают разрыв с супругом, а она игнорирует эти домыслы.

«К сожалению, больше не могу тренироваться. У меня возникли проблемы с руками, — цитирует звезду эстрады издание «Собеседник». — Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами. Сейчас вроде бы все нормально».

Артистка отметила, что рассчитывает через полгода или год вернуться к полноценным нагрузкам и пойти на пилатес. По ее словам, в настоящее время проблема решена.

А в настоящее время Долина ограничивается умеренными кардионагрузками.