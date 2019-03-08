Собчак жестко раскритиковали из-за расставания с Виторганом

Стоит отметить, что большая часть пользователей обвинила в случившемся саму Собчак.

«Тьфу ты, даже брак не смогла сохранить!» — негодовал yash1n. «А никто и не сомневался, что замуж ты вышла для галочки. Гулять-то лучше, то с одним то с другим», — язвила darvuz.

«Как можно уйти от такого мужчины, как Виторган?!» — недоумевала mr_nma. «Жалко Максима, добрый парень, но с другой стороны было ясно, что с [девушкой с пониженной социальной ответственностью] не нужно связываться», — рассуждал tolchinskiialeksandr.

Но некоторые подписчики Собчак все-таки ей посочувствовали.