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Собчак жестко раскритиковали из-за расставания с Виторганом 

Ura.Ru 37 минут назад
В социальных сетях отреагировали на расставание телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Свое мнение пользователи активно высказывали на странице журналистки в Instagram.
Стоит отметить, что большая часть пользователей обвинила в случившемся саму Собчак.
«Тьфу ты, даже брак не смогла сохранить!» — негодовал yash1n. «А никто и не сомневался, что замуж ты вышла для галочки. Гулять-то лучше, то с одним то с другим», — язвила darvuz.
«Как можно уйти от такого мужчины, как Виторган?!» — недоумевала mr_nma. «Жалко Максима, добрый парень, но с другой стороны было ясно, что с [девушкой с пониженной социальной ответственностью] не нужно связываться», — рассуждал tolchinskiialeksandr.
Но некоторые подписчики Собчак все-таки ей посочувствовали.
«Давно пора было расставить все точки над i, зачем сохранять видимость брака?» — поддерживала решение телеведущей leno4ka. «Люблю обоих! Печально, что они уже не вместе! Удачи и счастья!» — отмечала ivanitskaia_n.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Ксения Собчак
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