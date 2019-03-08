Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прикрывшую грудь тюлем Боярскую приласкали 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса приняла участие в необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном топе.
Снимком артистка поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.
"Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда", — подписала снимок Елизавета Боярская.
Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователи соцсети осыпали актрису комплиментами.
"Потрясающий образ! Все настолько гармонично и красиво!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовски хороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов", — одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.
Не остались в стороне и коллеги Боярской.
"Ого!" — восхитился Сергей Безруков.
"Невероятно", — отметила Юлия Снигирь.
Подписчики звезды отметили, что ей очень идет этот образ — его хочется внимательно разглядывать, не упуская ни единой детали.
Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги вместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сына Елизавета Боярская с супругом назвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Дни.ру: последние новости
Упустившая Богомолова Мороз спуталась с другим Пугачева с Галкиным оторвались на светской пирушке Нагиев признался в ненависти к 8 марта
Комментарии3
Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Юлия Снигирь , Максим Матвеев , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение