Актриса приняла участие в необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном топе.
Снимком артистка поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.
"Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда", — подписала снимок Елизавета Боярская.
Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователи соцсети осыпали актрису комплиментами.
"Потрясающий образ! Все настолько гармонично и красиво!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовски хороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов", — одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.
Не остались в стороне и коллеги Боярской.
"Ого!" — восхитился Сергей Безруков.
"Невероятно", — отметила Юлия Снигирь.
Подписчики звезды отметили, что ей очень идет этот образ — его хочется внимательно разглядывать, не упуская ни единой детали.
Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги вместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сына Елизавета Боярская с супругом назвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.