Прикрывшую грудь тюлем Боярскую приласкали

Актриса приняла участие в необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном топе.

Снимком артистка поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.

"Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда", — подписала снимок Елизавета Боярская.

Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователи соцсети осыпали актрису комплиментами.

"Потрясающий образ! Все настолько гармонично и красиво!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовски хороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов", — одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.

Не остались в стороне и коллеги Боярской.

"Ого!" — восхитился Сергей Безруков.

"Невероятно", — отметила Юлия Снигирь.