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Губерниев посмеялся над поздравлением Шипулина в адрес женщин 

Ura.Ru 30 минут назад
Фото: ТАСС
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над поздравлением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина в адрес женщин, которое спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео биатлонист поздравил женщин с Международным женским днем на фоне сине-зеленой стены. Получившиеся кадры напомнили Губерниеву прогноз погоды на федеральном телеканале, о чем он и написал в комментариях:
«Прогноз погоды на первом?» — в шутку спросил комментатор.
Ранее стало известно, что Шипулин дебютирует в качестве комментатора на Первом канале по случаю старта чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде 7 марта.
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