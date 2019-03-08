Губерниев посмеялся над поздравлением Шипулина в адрес женщин

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над поздравлением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина в адрес женщин, которое спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео биатлонист поздравил женщин с Международным женским днем на фоне сине-зеленой стены. Получившиеся кадры напомнили Губерниеву прогноз погоды на федеральном телеканале, о чем он и написал в комментариях:

«Прогноз погоды на первом?» — в шутку спросил комментатор.

Ранее стало известно, что Шипулин дебютирует в качестве комментатора на Первом канале по случаю старта чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде 7 марта.