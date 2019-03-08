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Стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Шестнадцатилетняя белорусская певица Зинаида Куприянович, более известная под псевдонимом ЗЕНА, представит Белоруссию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщается на сайте Белтелерадиокомпании.
Отмечается, что самая молодая участница национального отборочного тура получила от жюри 69 баллов из 70 возможных. Также известно, что ЗЕНА выступит на первом полуфинале "Евровидения", который состоится 14 мая в Тель-Авиве.
В прошлом году Белоруссию на "Евровидении" представлял украинец Alekseev (Никита Алексеев).
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